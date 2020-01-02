آفة تهدد أمن المجتمع.. «المرأة للإرشاد» يدين التحرش بفتاة المنصورة

دان مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، التحرش الجماعي بفتاة المنصورة، مؤكدا أن التحرش آفة تهدد سلامة وأمن المجتمع، والتحرش هو التعرض للغير في مكان عام أو خاص أو إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخري.





وأضاف أن المادة 306 مكرر (أ) تنص على "يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.





وأوضح أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.





وأشار إلى أنه على أثر ذلك يناشد مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، الجهات المعنية بمحافظة الدقهلية بسرعة ضبط وإحضار الجناة، وتقديمهم لمحاكمة عاجلة لتطبيق القانون وتحقيق الردع العام والخاص.





فيما طالب رضا الدنبوقي الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي للمركز، المحامي العام، بفتح تحقيق قضائي في تلك الواقعة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام وصولا لردع المتهمين وعدم تكرار تلك الوقائع المشينة وحفاظا علي سمعة ومكانة مصر، فوفقا لآخر إحصاء لمكتب الأمم المتحدة بمصر فإن ٩٩٪ من النساء المصريات تعرضن ولو لمرة واحدة لواقعة تحرش جنسي وعلي ذلك يجب تكثيف الجهود للحد من تلك الظاهرة السيئة.





وكان مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن فتاة تصرخ بملابس ممزقة وسط جمع كبير من الشباب، أكد الأهالي أنها في شارع المشاية بمدينة المنصورة أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.





وأشار شاهد عيان إلى أن الفتاة كانت برفقة شاب وفتاة أخرى وترتدي ملابس لافتة وتحرش بها مجموعة من الشباب ثم تجمهر حولها آخرون بكثرة منهم من حاول التحرش بها والتعدي عليها جنسيا ومنهم من حاول انقاذها حيث التقط المتحرشون لها عدد من الصور مع نعتها بألفاظ مسيئة وتم إنقاذها بقيام أحد الشباب بإدخالها سيارة ملاكي فيما أعرب الأهالي عن استيائهم من تلك الواقعة.



