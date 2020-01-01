عاجل | كهربا لـ محمود علاء نجم الزمالك: هتحقق كل اللي نفسك فيه السنة الجاية

وجه محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي رسالة إلى محمود علاء مدافع الزمالك بمناسبة عيد ميلاده.



وكتب محمود كهربا علي ستوري انستجرام : " كل سنه وانت طيب يا اخويا وان شاء الله تحقق كل اللي نفسك فيه السنة الجاية" ، بجانب وضع صورة اللاعب " محمود علاء".



ونجح الأهلى فى الحصول على خدمات محمود كهربا لاعب فريق كرة القدم بنادى الزمالك مستغلا أزمة اللاعب مع الأبيض ورفض البقاء داخل القلعة البيضاء وسفره لخوض تجربة احترافية فى الدوري البرتغالى لم تستمر سوى عدة أشهر قليلة للغاية.



ووضع اتحاد كرة القدم عددا من الشروط للسماح لـ محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلى.



واشترط اتحاد الكرة وصول البطاقة الدولية الخاصة بـ محمود كهربا من أجل قيده فى قائمة الأهلى والسماح له بالمشاركة مع الفريق بداية من مباراة الغد أمام مصر المقاصة.



وربط اتحاد الكرة قيد كهربا بضرورة وصول البطاقة الدولية الخاصة به من ناديه السابق أفيس البرتغالى وفى حالة عدم وصولها غدا لن يتمكن اللاعب من المشاركة مع الفريق، وحتى هذه اللحظات لم تصل البطاقة الدولية الخاصة بـ كهربا.



وكان اتحاد الكرة أعلن عدم قيد أى لاعب فى أى ناد حتى يقوم النادي بسداد المستحقات المتأخرة لدى اتحاد الكرة، وأصبح على الأهلى دفع مبلغ يصل إلى 8 ملايين جنيه للجبلاية "مستحقات متأخرة" لقيد أى لاعب فى الميركاتو الشتوى.