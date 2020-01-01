تعرف علي سبب تسمية العداد بـ الكودي بديل الممارسة ومميزاته..فيديو

قال الدكتور أيمن حمزة وكيل أول وزارة الكهرباء ،إن الممارسة هي المصالحة لمخالفات توصيل الكهرباء بدون سند قانوني أو بطريقة غير مشروعة .



وأضاف "أيمن حمزة "خلال مداخلة هاتفية في برنامج"مساءDMC"المذاع علي قناه"DMC" عند حدوث توصيل كهرباء غير مقنن تقوم الجهات المعنية برصد خط سير التيار الكهربي ويقومون بتحرير محضر ثم يقوم بتحويله إلى النيابة .



وأوضح"أيمن حمزة"أن هذا يحدث عند تشييد مبنى غير مرخص به وبعد ذالك يتم تحويل المصالحة بقيمة تقديرية ومن الممكن ان تكون اكثر من الاستهلاك او اقل .



وتابع"أيمن حمزة"ان العداد الكودي يسمي بهذا الاسم لأنه يتم تسجيله عن طريق رقم وليس عن طريق الاسم .



واستكمل"أيمن حمزة"أن مميزات هذا العدد هو اللي تسجليه بدقة شديدة استخدام المواطن .

