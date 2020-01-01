عاجل | حسن حمدي يكشف معلومات جديدة عن أحداث بورسعيد وعلاقة المشير طنطاوي بحل الأزمة

حكى الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عن أكبر أزمة واجهته خلال رئاسته النادي، وقال إنها أزمة بورسعيد ووفاة 72 مشجعا أهلاويا.



وأضاف حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه كان يتابع المباراة من البيت، وعندما علم بالازمة نزل للنادي لإدارة الأزمة.



وأشار حسن حمدي، إلى أنه كان يتواصل مع اللاعبين من داخل غرفة خلع الملابس، مؤكدا أن اللاعبين كانوا ينقلون الأحداث وهم يبكون.



وأوضح احسن حمدي، أنه كان يدير الأزمة وهو فى نادي الأهلى وكأنه فى بورسعيد.



وكشف أن المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذا التوقيت، هو من قام بحل أزمة بورسعيد.



وأكد الكابتن حسن حمدي، أن المشير طنطاوى أبلغه بأنه سيقوم بإرسال طائرة لنقل اللاعبين من بورسعيد للقاهرة، وأن المشير طنطاوى كان يرسل السيارات لنقل اللاعبين من دخل الملعب.



وكشف حسن حمدي، أن اللاعبين جاءت على مطار الماظة، والمشير طنطاوي كان فى استقبالهم، وجلس معهم وقام بتهدئتهم.

