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توك شو

البابا تواضروس: رقم هاتفي لا يتغير منذ عينت أسقفا وحتى الآن.. فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 12:16 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
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كـريـم الـخـطـيـب
قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة الأرثوذكسية، إنه حريص على التواصل مع الشباب بعدة وسائل، منها البريد الالكتروني، ومواقع «تواصل»، وهاتفه الخاص.

وأضاف البابا تواضروس، في لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أنه لم يقم بتغيير رقم هاتفه منذ أن عُيِّن أسقُفًا، رغم أن شركات الاتصالات عرضت عليه أرقاما لطيفة وسهلة، ولكنه رفض واعتذر عنها.

وأشار البابا تواضروس إلى أنه من الشخصيات التي تسمع لجميع الآراء، وحريص على الرد المتعلقة بانتقادات الشباب، لافتا إلى أنه يميل للتبسيط في كل العظات والشروحات التي يقدمها، وهذه مهمة ليست سهلة حتى يفهمها الجميع.

وأوضح البابا تواضروس أنه لا يعمل بمفرده ولكن معه عشرات من الناس يعملون، موضحا أن معه 40 شخصا في مكتبه يعملون بقدر كبير من المسئولية.

ونوه البابا تواضروس، بأن لدينا مشكلات حديثة لكن في ضوء الماضي نفهم الحاضر ونستعيد للمستقبل، لافتا إلى أن للأزمات فوائد وإيجابيات أبرزها إعادة التفكير في الأمر.
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