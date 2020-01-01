AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لماذا تراجع الحشد الشعبي وسحب أنصاره من أمام السفارة الأمريكية في بغداد؟

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:58 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
انسحب المتظاهرون التابعون للمليشيات الموالية لإيران في العراق من محيط السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.

وجاء الانسحاب تلبية لدعوة وجهتها مليشيات الحشد الشعبي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس إن"الأمور تحت السيطرة في سفارتنا بالعاصمة العراقية بغداد"، مشيرة بذلك إلى زوال أي أوضاع تهدد السفارة.

واضافت أورتاجوس: "نريد أن نسلك الطرق الدبلوماسية في التعامل مع إيران ولكننا لن نقبل المساس بأمننا القومي".

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي طالب يوم الثلاثاء جميع المحتشدين أمام السفارة الأمريكية بسرعة المغادرة.

ويشار إلى أن المتظاهرين ضد الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق عزفوا عن المشاركة في التجمهر أمام السفارة الأمريكية في بغداد، وكان هناك مئات المحتشدين من أنصار الحشد الشعبي.

ونقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية عن محللين قولهم إن طهران خضعت أخيرا لرغبة بغداد وأمرت أنصارها بالانسحاب، حيث انسحب جميع المتظاهرين من أنصار الحشد الشعبي من محيط السفارة الأميركية في بغداد.

وأضافت أن المتظاهرين توجهوا إلى مخارج المنطقة الخضراء المحصنة حيث مقر السفارة وساروا وهم يهتفون "حرقناهم"، فيما قامت شاحنات بنقل هياكل حديدية وخيم استخدمها هؤلاء المتظاهرون للاعتصام المفتوح الذي كانوا اعلنوه الثلاثاء عند محيط السفارة.

وجاء التراجع مخافة أن يتطور التصعيد إلى مواجهة واسعة بين الولايات المتحدة وإيران ومليشياتها في العراق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يحمل إيران مسئولية اقتحام سفارته ببغداد.. وإعلان جديد من المقتحمين

إعلان مهم لمتظاهري ساحة التحرير بالعراق حول اقتحام السفارة الأمريكية

ماذا قال وزير الخارجية الامريكي لـ صالح وعبد المهدي بعد اقتحام السفارة في بغداد

وزير الدفاع الأمريكي: أرسلنا قوات إضافية إلى سفارتنا بالعراق

سيناريو 79 يتكرر في 2019.. ما بين اقتحام سفارة أمريكا في إيران والعراق

إصابات بين أنصار الحشد الشعبي أمام السفارة الأمريكية ببغداد

ترشيحاتنا

عاجل|معلول يسجل الهدف الاول للأهلي في شباك مصر المقاصة من ركلة جزاء ..فيديو

يا خسارة.. رسالة من مرتضى منصور لـ حسن حمدى على الهواء.. فيديو

نائب أردوغان يعلن: تركيا قد تتراجع عن التدخل العسكري في ليبيا

نفسى يلعب فى الاهلي.. رسالة من حسن حمدي لـ محمد صلاح.. فيديو

حسن حمدي يحسم جدل الترشح لانتخابات الأهلى .. فيديو

رئيس وزراء السودان: مصالحنا تتفق مع رؤية مصر من سد النهضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في الاحتفال بـ رأس السنة

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة

لكل اسم حكاية.. زاوية الأموات.. مقابر تاريخية بأيدٍ فرنسية على أرض المنيا