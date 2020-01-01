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رياضة

لم يفعلها كبار الدوري الإنجليزي| آرسنال يهزم مانشستر يونايتد 2-0 .. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:56 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
حقق آرسنال فوزا مستحقا على مانشستر يونايتد بهدفين، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الامارات فى الجولة الـ21، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز.

وافتتح الارسنال التهديف فى الدقيقة 8 عن طريق نيكولاس بيبي من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء.

وأضاف فريق آرسنال الهدف الثاني فى الدقيقة 42 عن طريق سوكراتيس باباستاثوبولوس من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

ونجح مايكل ارتيتا المدير الفني الجديد لنادي ارسنال فى اول فوز له بعد خسارة مخيبة للآمال على يد منافسه تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ارسنال ويقفز الي المركز العاشر بدلا من الثالث عشر برصيد 27 نقطة من 6 مباريات فوز، و9 تعادلات، و6 هزائم.

وتجمد مانشستر يونايتد المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الانجليزي برصيد 31 نقطة من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 6 مواجهات.
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