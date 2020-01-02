اخبار الأهلي.. الأحمر يواصل انتصاراته بالدوري.. بيان حول اجتماع تركي الشيخ مع الخطيب.. أزمة قيد كهربا مستمرة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار أمس، الأربعاء، 1 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:









أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن نادي الزمالك لم يقم مسئولوه بالاستعلام عن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي الجديد عبر السيستم.









أبدى علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز على مصر للمقاصة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.









كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر مستجدات أزمة تأخر قيد محمود كهربا لاعب الأحمر الجديد والمنضم لقائمة القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.









أكد محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعوبة مباراة مصر المقاصة، اليوم الأربعاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.









علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فوز فريقه بثنائية دون رد أمام مصر المقاصة اليوم ومواصلة تصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز فى إطار مباريات الاسبوع الـ11 من المسابقة.









كشف النادى الأهلي في بيان رسمي له تفاصيل الزيارة التى قام بها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لـ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية. وتقديرًا لما قام به رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، عندما زار الكابتن الخطيب بمنزله قبل أسابيع.









انتهت أحداث مباراة الأهلي ومنافسه مصر المقاصة بفوز الأحمر بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز.



