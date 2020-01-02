بفستان أبيض X أسود وحذاء أحمر.. طليقة على ربيع تتألق في أحدث ظهور

شاركت ندى محمود، طليقة نجم "مسرح مصر"، علي ربيع، متابعيها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورة جديدة أثناء حضورها بإحدى المناسبات.





طليقة علي ربيع ، في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأبيض والأسود. تألقت، في الصور بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأبيض والأسود.





طليقة علي ربيع حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها "كولون" باللون الأسود الشفاف، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات. فيما انتعلتحذاء أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأحمر، ونسقت مع إطلالتها "كولون" باللون الأسود الشفاف، ولم تتكلف فى ارتداء الإكسسوارات.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت طليقة علي ربيع على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما وضعت مكياج مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة.



