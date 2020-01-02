اخبار نادي الزمالك اليوم.. مرتضى منصور يفتح النار على الجبلاية.. قائمة متوازنة لفريق الكرة استعدادا لأسوان

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الأربعاء، 1 - 1 - 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة داخل نادي الزمالك والتي جاءت كالآتي:









كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أن اجتماع اليوم من أجل مناقشة بنود اللوائح ومشاكل بعض الأندية.









تلقى الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تأكيدات من مسئولي النادي الأبيض خلال الساعات الماضية باستقرارهم على قيده خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية









أعرب سامى الشيشينى المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن ثقته فى قدرة لاعبى الفريق الأبيض على الفوز بنقاط مباراة أسوان الثلاث غدا.









حذر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبى الفريق من الاستهانة والإستهتار بأسوان مؤكدا أن كرة القدم لا تعترف الا بالعطاء والقتال داخل المستطيل الأخضر.









‎أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن اجتماع الأندية اليوم بمقر القلعة البيضاء ليس من أجل تصفية الحسابات مواصلا بتحدٍ لقرارات لجنة الانضباط في اتحاد الكرة.