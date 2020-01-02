اخبار الرياضة| اتحاد الكرة يبرئ الزمالك ويصدم الأهلي .. فايلر يكشف تفاصيل المشادة مع ميدو

نشر موقع "صدى البلد" على مدار امس، الاربعاء مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :- أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن نادي الزمالك لم يقم مسئولوه بالاستعلام عن محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الأهلي الجديد عبر السيستم.- كشف النادى الأهلي في بيان رسمي له تفاصيل الزيارة التى قام بها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي لـ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية للاطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية. وتقديرًا لما قام به رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، عندما زار الكابتن الخطيب بمنزله قبل أسابيع.- علق السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فوز فريقه بثنائية دون رد أمام مصر المقاصة اليوم ومواصلة تصدر ترتيب الدوري المصري الممتاز فى إطار مباريات الاسبوع الـ11 من المسابقة.- أشاد الإعلامى أحمد شوبير بفوز الأهلى على مصر المقاصة 2-0 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم على ملعب السلام، فى إطار لقاءات الجولة الـ 11 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/ 2020.- غاب ممثلو أندية الدوري المصري الممتاز، عن الاجتماع الذي دعا له مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بمقر النادي، حيث قام الأخير بتوجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري بالكامل، للاجتماع في القلعة البيضاء اليوم الأربعاء.- حالة كبيرة من الجدل تفرض نفسها بشان قيد محمود عبدالمنعم " كهربا " نجم الفريق الأول لكرة القدم الجديد بالنادي الأهلى فى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية .- لبى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي دعوة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، لزيارة الأخير بمنزله للاطمئنان على صحة آل الشيخ، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية. وتقديرًا لما قام به رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، عندما زار الكابتن الخطيب بمنزله قبل أسابيع.- كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن آخر مستجدات أزمة تأخر قيد محمود كهربا لاعب الأحمر الجديد والمنضم لقائمة القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية.