الأهلي والصفاقسي.. حسن حمدي يكشف موقفا كوميديا لـ الخطيب ..فيديو

كشف الكابتن حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق كواليس، عن ترؤسه بعثة الأهلي في مباراة الصفاقسي بنهائي إفريقيا بعد التعادل في مباراة الذهاب، قائلًا "كنت أحرص دائمًا على التواجد في المباريات المهمة، وتحديدًا المباريات النهائية".





وأكد الكابتن حسن حمدي، في حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسي، أنه "بعد هدف الأهلي، الكابتن الخطيب جري من الفرح، أما أنا لم أتحرك من مكاني".





وأضاف الكابتن حسن حمدي، أن الأهلى كان متعادلا في القاهرة 1 - 1، والفريق كان مطالبًا بالفوز فى المباراة التى أقيمت فى تونس.





وأوضح الكابتن حسن حمدي، أن الأهلى أحرز الهدف في "الدقيقة 90"، مؤكدًا أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلى "قام وجري".





وأشار الكابتن حسن حمدي، إلى أنه حقق 27 بطولة للأهلى محلية وقارية في 10 سنوات فى فترة رئاسته للأهلي.