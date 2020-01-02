اخبار البرلمان| 20 معلومة عن قانون الأحوال الشخصية قبل تطبيقه.. وإسكان النواب ترد على تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأربعاء 1 يناير.قبل تطبيقه رسميًا.. 20 معلومة عن قانون المعاشات الجديدمتحدث البرلمان: 2019 شهدت إقامة مشروعات قومية مهمة لاستكمال مسيرة البناءبرلماني: قانون الإدارة المحلية عصب الدولة واستحقاق دستوريصناعة البرلمان تطالب الحكومة بمتابعة حالة كل مصنع متعثر على حدةبرلماني: نجاح "أوبر عامل" يتوقف على تدريب العمال المؤقتين على استخدامهوزير المالية يزف بشرى سارة بشأن تثبيت عمال التشجير والعاملين فى الصناديق الخاصة