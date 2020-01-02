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برلمان

اخبار البرلمان| 20 معلومة عن قانون الأحوال الشخصية قبل تطبيقه.. وإسكان النواب ترد على تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

الخميس 02/يناير/2020 - 12:50 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
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