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حسن حمدي يكشف تفاصيل إيقاف 16 لاعبا من الأهلي والفوز على الزمالك بالناشئين

الخميس 02/يناير/2020 - 04:10 ص
الكابتن حسن حمدي
الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق
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البهى عمرو
قال الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، إن قراره باستبعاد 16 لاعبا من الأهلي كان نتيجة خلاف حدث بين مدير الكرة هاني مصطفى والمدير الفني للنادي الأهلي الكابتن محمود الجوهري، وانقسم اللاعبون على أثر ذلك الخلاف وأقام الكابتن الجوهري، معسكرا خارجيا للاعبين في أحد الفنادق. 

وأضاف الكابتن حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه ذهب للاعبين في معسكرهم الخارجي وطلب منهم الحضور للنادي في صباح اليوم التالي وعندما تخلفوا عن الموعد قرر إيقافهم، مشيرا إلى أنه طلب من مجلس الإدارة إيقاف المدير الفني الكابتن الجوهري.

وأردف رئيس النادي الأهلي الأسبق أنه لم يناقشه أحد في قرار الإيقاف لأنه وضع عند توليه منصبه كمدير للكرة صلاحيات لا يستطيع رئيس مجلس الإدارة بموجبها أن «يكسر كلامه»، مؤكدا أنه فصل الكرة عن مجلس الإدارة في النادي والقرار ما زال ساريا حتى اليوم.

وأشار حسن حمدي إلى أنه طلب من الكابتن عادل طعيمة اختيار 16 لاعبا تحت 20 عاما بديلا للاعبي الفريق الأول.

وأوضح حسن حمدي أنه لم يشارك أي لاعب من الكبار الذين تم إيقافهم إلا الكابتن أحمد شوبير حارس المرمي، لأنه كان الحارس الأفضل في الفريق في ذلك الوقت وكان حارس المنتخب.

ولفت إلى أنه دخل مباراة الزمالك الناشئين في بطولة كأس مصر وفاز، مشيرا إلى أن هذه المباراة شهدت أول مشاركة للتوأم حسام وإبراهيم حسن، مضيفا أن البعض حذروه من قراره، قائلًا «قالولي لو اتغلبت من الزمالك هتتعلق في ميدان التحرير».
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