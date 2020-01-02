البابا تواضروس يكشف تفاصيل آخر لقاء له مع الإمام الأكبر ..فيديو

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذى أصر على إتمام وثيقة عن المرأة.





وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أنه تحدث إلى شيخ الأزهر عن الوثيقة التي تحاول الأمم المتحدة طرحها بأن الزواج قيد على المرأة واتفقنا على أنها تفكك المجتمعات.





وأوضح البابا تواضروس، أن وظيفته الأساسية هي خدمة الإنسان، وحريص في كل لقاء مع أي شخص أن يتعلم منه شيئا مفيدا، حتى لو طفل صغير، وهذه نصيحة تعلمها من دكتور جامعي أيام دراسته.





وأشار البابا تواضروس إلى أنه سافر عشرات الدول وقابل الرؤساء والقادة في الكنائس والأديان الأخرى ولكن شمسها وشوارعها وناسها مختلفة.





وتابع البابا تواضروس حديثي مع المسئولين أثناء الزيارات يكون مرتبطا بالوقت والأحداث الجارية.