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رياضة

بعد أدائه أمام المقاصة مروان محسن يتصدر تويتر.. وردود واسعة من الجماهير.. شاهد

الخميس 02/يناير/2020 - 06:09 ص
مروان محسن
مروان محسن
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مروان_محسن بعد أدائه مع الأهلي أمام فريق مصر المقاصة في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏مهاجم مصر الأول مروان محسن في الضحك 

‏اللهم ارزق عبدك مروان محسن وعبدك أحمد الشيخ إعارة لأي فريق أو عقد لأي فريق غير فريقنا 
‎#مروان_محسن 

‏عرضية من معلول مروان محسن بيردها له تآني عشان عينه مليانه مابيخدش حاجة من حد 

‏مروان محسن و ازارو بينافسوا بعض مين اللي يشلنا اكتر 

‏احنا مابنشحتش يبشه 😂😂
‎#مروان_محسن 

‏‎لا في احمد ريان ارحم مالجوليادورور مروان محسن و مستر ازارو و الدلوعه صلاح محسن 
وفي اكرم توفيق لان نص الملعب لو وقع مش هناكل عيش و محمد شريف لاني مليش تقل ع العناتيل بتوع النهارده
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