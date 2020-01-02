بعد أدائه أمام المقاصة مروان محسن يتصدر تويتر.. وردود واسعة من الجماهير.. شاهد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مروان_محسن بعد أدائه مع الأهلي أمام فريق مصر المقاصة في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏مهاجم مصر الأول مروان محسن في الضحك





‏اللهم ارزق عبدك مروان محسن وعبدك أحمد الشيخ إعارة لأي فريق أو عقد لأي فريق غير فريقنا

‎#مروان_محسن





‏عرضية من معلول مروان محسن بيردها له تآني عشان عينه مليانه مابيخدش حاجة من حد





‏مروان محسن و ازارو بينافسوا بعض مين اللي يشلنا اكتر





‏احنا مابنشحتش يبشه 😂😂

‎#مروان_محسن





‏‎لا في احمد ريان ارحم مالجوليادورور مروان محسن و مستر ازارو و الدلوعه صلاح محسن