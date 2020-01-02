كانوا متعبين.. حسن حمدي عن مجدى عبد الغني ومدحت رمضان ومحمد عباس

قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن هناك بعض اللاعبين كانت تتعبه أثناء عمله فى الأهلى كمدير للكرة.



وأضاف الكابتن حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن هناك ثلاثة لاعبين كانوا "مشكلات" وهم مجدي عبد الغني، ومدحت رمضان، ومحمد عباس.



وأشار الكابتن حسن حمدي، إلى أن مجدى عبد الغني، لاعب الأهلى السابق، كان متعبا ومشاكسا ووقع عليه عقاب أكثر من مرة.



وأوضح الكابتن حسن حمدي، أن اللاعبين مدحت رمضان، محمد عباس «كانوا متعبين»، كما أن محمد عباس كان يختفي فجأة وتم إيقافه عاما عن اللعب، فدخل خلالها الجيش لأداء الخدمة العسكرية.



وأكد الكابتن حسن حمدي، أن اللاعب محمد عباس حصل على أفضل لاعب في النادى فى العام التالى.