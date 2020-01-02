رباب عبده: المرأة المصرية ينقصها زيارة الوحدات الصحية

أشادت المحامية رباب عبده، والمسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بمبادرة الرئيس لصحة المرأة.





وأضافت عبده لـ"صدى البلد"، نفتقد هذه الحملات منذ وقت بعيد، ونحتاج إلى أن تجتمع الإرادة السياسية بكل قوتها للاهتمام بصحة المرأة؛ لأن المرأة هى الشخصية الريادية فى المجتمع المصرى، وهى حسب التعداد السكانى تمثل 49% من المجتمع وتربى النصف الآخر.





وشكرت القيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة ولفتت إلى أنه ينقصنا مع حملة السيدات الحوامل التوعية، فالمرأة المصرية ينقصها التوعية بالتغذية السليمة والرياضة الهامة فى فترة الحمل.





وأشارت إلى أن الحملة لها وقت وتنتهى وغير مرافقة للمرأة طوال تسعة أشهر، لذلك يجب عودة اعلانات التسعينيات الداعمة لصحة المرأة والطفل.





ونوهت بأهمية توعية المرأة بزيارة الوحدات الصحية، عن طريق حملات طرق الأبواب فى جميع المحافظات والريف حتى نحقق الهدف بأن تصبح المرأة فى أحسن صحة.





جدير بالذكر أن الرئيس وجه الرئيس بإطلاق مبادرة لـ”صحة السيدات الحوامل” خلال شهر يناير المقبل، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين.



