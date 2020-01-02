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أخبار البلد

رباب عبده: المرأة المصرية ينقصها زيارة الوحدات الصحية

الخميس 02/يناير/2020 - 03:46 ص
رباب عبده
رباب عبده
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أمل مجدى
أشادت المحامية رباب عبده، والمسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بمبادرة الرئيس لصحة المرأة.

وأضافت عبده لـ"صدى البلد"، نفتقد هذه الحملات منذ وقت بعيد، ونحتاج إلى أن تجتمع الإرادة السياسية بكل قوتها للاهتمام بصحة المرأة؛ لأن المرأة هى الشخصية الريادية فى المجتمع المصرى، وهى حسب التعداد السكانى تمثل 49% من المجتمع وتربى النصف الآخر.

وشكرت القيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة ولفتت إلى أنه ينقصنا مع حملة السيدات الحوامل التوعية، فالمرأة المصرية ينقصها التوعية بالتغذية السليمة والرياضة الهامة فى فترة الحمل.

وأشارت إلى أن الحملة لها وقت وتنتهى وغير مرافقة للمرأة طوال تسعة أشهر، لذلك يجب عودة اعلانات التسعينيات الداعمة لصحة المرأة والطفل.

ونوهت بأهمية توعية المرأة بزيارة الوحدات الصحية، عن طريق حملات طرق الأبواب فى جميع المحافظات والريف حتى نحقق الهدف بأن تصبح المرأة فى أحسن صحة.

جدير بالذكر أن الرئيس وجه الرئيس بإطلاق مبادرة لـ”صحة السيدات الحوامل” خلال شهر يناير المقبل، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين.

وشدد على أن تكون المبادرة وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعي صحة وسلامة الأم والجنين، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
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