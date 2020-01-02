الأهلي يكشف موعد وصول البطاقة الدولية لـ كهربا.. تفاصيل

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد تسلم محمود عبد المنعم كهربا المنضم للفريق هذا الشتاء، للبطاقة الدولية.





وقال "عبد الحفيظ"، عبر إذاعة الشباب والرياضة، إنه "من المفترض أن تصل بطاقة كهربا اليوم، الخميس، وأن اتحاد الكرة حل أزمة النادي واستعلم عن بطاقة كهربا".





وأوضح "الغرض من الاستعلام عن بطاقة اللاعب عبر النظام الإلكتروني للانتقالات هو حفظ الحقوق إذا كانت الأوراق سليمة أو تعطيل قيد اللاعب ١٥ يومًا".





وبسؤاله عن سبب عدم مشاركة وليد أزارو أمام مصر للمقاصة، أكد مدير الكرة بالأهلي "أنه قرار فني للمدرب رينيه فايلر؛ وأنه يركز في عمله على 90 دقيقة، لأنه يدرك أنه يخوض المباراة دون رمضان صبحي وأجايي وحسين الشحات الذي يعاني من إصابة في عضلات الحوض والبطن، وكان بحاجة إلى الراحة في الأيام الأربعة الماضية".





وعن حقيقة وصول عرض سعودي للمهاجم المغربي، رد عبد الحفيظ "لا أريد استباق الأمور، اقتربنا من الصفقة الثانية، لا داعي للتسرع لأن الأمور التفاوضية تتغير من حين لآخر".



