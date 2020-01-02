AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يكشف موعد وصول البطاقة الدولية لـ كهربا.. تفاصيل

الخميس 02/يناير/2020 - 12:28 ص
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا
Advertisements
محمد رشاد
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد تسلم محمود عبد المنعم كهربا المنضم للفريق هذا الشتاء، للبطاقة الدولية.

وقال "عبد الحفيظ"، عبر إذاعة الشباب والرياضة، إنه "من المفترض أن تصل بطاقة كهربا اليوم، الخميس، وأن اتحاد الكرة حل أزمة النادي واستعلم عن بطاقة كهربا".

وأوضح "الغرض من الاستعلام عن بطاقة اللاعب عبر النظام الإلكتروني للانتقالات هو حفظ الحقوق إذا كانت الأوراق سليمة أو تعطيل قيد اللاعب ١٥ يومًا".

وبسؤاله عن سبب عدم مشاركة وليد أزارو أمام مصر للمقاصة، أكد مدير الكرة بالأهلي "أنه قرار فني للمدرب رينيه فايلر؛ وأنه يركز في عمله على 90 دقيقة، لأنه يدرك أنه يخوض المباراة دون رمضان صبحي وأجايي وحسين الشحات الذي يعاني من إصابة في عضلات الحوض والبطن، وكان بحاجة إلى الراحة في الأيام الأربعة الماضية".

وعن حقيقة وصول عرض سعودي للمهاجم المغربي، رد عبد الحفيظ "لا أريد استباق الأمور، اقتربنا من الصفقة الثانية، لا داعي للتسرع لأن الأمور التفاوضية تتغير من حين لآخر".

اختتم تصريحاته بالحديث عن البطاقة الصفراء التي نالها في لقاء المقاصة "لا أحب الكلام عن التحكيم، العصبية واردة في كرة القدم وتنتهي بمجرد انتهاء المباراة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ يكشف عن موعد انتظام أزارو وأجايي في تدريبات الأهلي

أخبار النادي الأهلي اليوم 8 -11-2019

خرج ناشئا وعاد متألقا.. التفاصيل الكاملة لعودة كهربا لصفوف الأهلي بعد 8 سنوات

عبد الحفيظ يكشف حقيقة ضم كهربا ورحيل صالح جمعة.. تفاصيل

اخبار الرياضة.. محمود كهربا أهلاوي وهذا موعد إعلان الصفقة.. الزمالك يسعى لضم نجم المنتخب الأولمبي

سيد عبد الحفيظ : الأهلي يسعى لإتمام صفقة ثانية.. ونحترم لاعبينا والجميع.. فيديو

ترشيحاتنا

حيل نساء العائلة المالكة البريطانية للظهور بإطلالة مثالية في الصور.. شاهد

نادٍ في الدوري المصري| عبد الحفيظ يكشف سبب تأخر قيد كهربا مع الأهلى.. فيديو

نفسى يلعب فى الاهلي.. رسالة من حسن حمدي لـ محمد صلاح.. فيديو

اللجوء إلى الفيفا .. سيناريوهات حل أزمة قيد كهربا مع الأهلي

أندية الدوري الممتاز تتجاهل دعوة مرتضى منصور وتغيب عن اجتماع الجمعية العمومية

الأهلي والصفاقسي.. حسن حمدي يكشف موقفا كوميديا لـ الخطيب ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتقام غريب.. شاب يتخلص من سيارة مرسيدس G63 بإلقائها من الطائرة

بفستان ملفت.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار في الاحتفال بـ رأس السنة

هنتعشى إيه النهاردة.. بطاطس مهروسة بالبيض مع سلطة التونة