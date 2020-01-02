أشرف صبحي: نهدف إلى عمل قاعدة جديدة علمية للألعاب الرياضية ..فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن انتقاء المواهب والاهتمام بالرياضة المدرسية كانت بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، كما أنه تم توقيع بروتوكول مهم بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم.





وأضاف "أشرف صبحي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "CBC"، "أن البروتوكول يهدف إلى الارتقاء وعمل قاعدة جديدة علمية للألعاب ويتم انضمامها إلى قواعد المشروع للموهبة والناشئين التي تتبناه وزارة الشباب والرياضة".





وتابع "أشرف صبحي" أن الوزارة تتبنى رياضة كرة القدم علي أكثر من شكل ومنها مشروع 1000 محترف.



