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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليفربول يغرد في الصدارة وليستر سيتي يلاحقه

الخميس 02/يناير/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
شهد أمس الأربعاء عدد من النتائج المثيرة من منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي يتصدرها فريق ليفربول وبفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه.

وحقق فريق أرسنال فوزًا مثير على أرضه بهدفين دون رد، من توقيع نيكولاس بيبي و اليوناني سوكراتيس ليرفع رصيده إلى 27 نقطة.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات اليوم كالاتي:

1- ليفربول 55 نقطة
2- ليستر سيتي 45 نقطة
3- مانشستر سيتي 44 نقطة
4- تشيلسي 36 نقطة
5- مانشستر يونايتد 31 نقطة
6- توتنهام 30 نقطة
7- ولفرهامبتون 30 نقطة
8- شيفيلد يونايتد 29 نقطة
9- كريستال بالاس 28 نقطة
10- آرسنال 27 نقطة
11- ايفرتون 25 نقطة
12- ساوثهامبتون 25 نقطة
13- نيوكاسل 25 نقطة
14- برايتون 24 نقطة
15- بيرنلي 24 نقطة
16- وست هام 22 نقطة
17- أستون فيلا 21 نقطة
18- بورنموث 20 نقطة
19- واتفورد 19 نقطة
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