الرئيس السيسي يوجه بإطلاق مبادرة لصحة السيدات الحوامل.. قومي المرأة: ستؤثر على صحة الأجيال القادمة وحقوقيون نتمنى زيادة التوعية

أحلام حنفي: مبادرة الرئيس لصحة السيدات الحوامل تؤثر على صحة الأجيال القادمة

رضا الدنبوقي: أتمنى مزيد من التوعية بأهمية حملة صحة السيدات الحوامل التي وجه بإطلاقها الرئيس رباب عبده: المرأة المصرية ينقصها التوعية بالتغذية السليمة والرياضة فى فترة الحمل









يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسى بصحة الإنسان فنجده يطلق الكثير من المبادرات للقضاء على الأمراض المتوطنة التى تعيق الإنسان عن العمل والحياة مثل فيروس سى والسكر وسرطان الثدى ومؤخرًا مبادرة القضاء على الفشل الكلوى ،ولأن صحة الطفل من صحة الأم وجه الرئيس بإطلاق مبادرة لـصحة السيدات الحوامل خلال شهر يناير القادم، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعي صحة وسلامة الأم والجنين.





وعن هذا الأمر قالت الدكتورة أحلام حنفى ،عضو المجلس القومى للمرأة ومقررة لجنة الصحة،إن الرئيس داعم طوال الوقت لصحة الانسان المصرى بشكل عام وبصحة المرأة باعتبارها المجتمع ككل .





وأضافت حنفى فى تصريحات لصدى البلد أنه عندما تصل المرأة للشهر الخامس من الحمل يتم اكتشاف الأمراض الموجودة عند الطفل وهذا ما تعمل عليه المبادرة .





وتابعت عضو القومى للمرأة بأن المبادرة ستكشف الأمراض الموجودة عند الأم وتعالجها حتى لا تنتقل هذه الأمراض للطفل .





وأشارت أن صحة الام والطفل تؤثر على صحة الأجيال القادمة ، وتخرج لنازحين بدون إعاقة وهذه الحملة ستعلن الأم كيف تهتم بنفسها فترة الحمل وتتناول الطعام بشكل صحى.





وفى سياق متصل قال المحامي رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، إن الرئيس يهتم بالمرأة فى جميع المراحل وفى كل الاتجاهات .





وأضاف الدنبوقي أن مبادرة صحة السيدات الحوامل التى وجه الرئيس بإطلاقهامبادره طيبه تحقق أهداف التنميه المستدامه .





وأشار أنها تستهدف 28 مليون سيدة علي مستوي الجمهورية، وتسعي للكشف على الأمراض النسائية كسرطان الثدي وأمراض الصحة الإنجابية .





وأكد على أنها مبادرة ثمينه ومحل تقدير لأن الإهتمام بصحة النساء هو بمثابة تمكين لهن واستيعابهن في المجتمع .





وتمنى مزيد من التوعية بأهمية تلك الحملة وتوفير مساحة إعلامية لها حتى تصل للجميع وتحقيق الغرض منها ،ونناشد كل جهه مختصه في تذليل كل المعوقات لتسهيل تنفيذ تلك المبادرة وتحقيق نتائجها فالاهتمام بصحة النساء ومسائل الأمومة والطفولة هو في حقيقته تمكين لمجتمع كامل.





ومن جانبها أشادت المحامية رباب عبده،والمسئولة عن ملف الطفل والمرأة بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان ، بمبادرة الرئيس لصحة المرأة .





وأضافت عبده نفتقد هذه الحملات منذ وقت بعيد، ونحتاج أن تجتمع الإرادة السياسية بكل قوتها للاهتمام بصحة المرأة ، لأن المرأة هى الشخصية الريادية فى المجتمع المصرى، وهى حسب التعداد السكانى تمثل 49% من المجتمع وتربى النصف الاخر .





وشكرت القيادة السياسية على الاهتمام بالمرأة ولفتت أنه ينقصنا مع حملة السيدات الحوامل التوعية، فالمرأة المصرية ينقصها التوعية بالتغذية السليمة والرياضة الهامة فى فترة الحمل.





ويجب التوعية عن طريق الإعلام والمنشورات على الوحدات الصحية بأهمية التغذية السليمة ومتابعة المرأة طوال الحمل مع الطبيب.





وأشارت أن الحملة لها وقت وتنتهى وغير مرافقة للمرأة طوال التسع شهور ، لذلك يجب عودة إعلانات التسعينات الداعمة لصحة المرأة والطفل .



