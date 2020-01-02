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حسن حمدي: أول راتب حصلت عليه من الأهرام 300 جنيه ..فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 01:56 ص
حسن حمدي
حسن حمدي
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البهى عمرو
قال الكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، إنه التحق بالعمل في الأهرام عام 1977 لزيادة دخله، موضحًا أنه كان لاعبًا فى الأهلى وكان يحصل على ثلاثة جنيهات فى الشهر.

وأضاف الكابتن حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن أول راتب حصل عليه من الأهرام كان 300 جنيه، معلقًا "دى كانت حاجة كبيرة فى الوقت ده".

وأشار الكابتن حسن حمدي، إلى أنه كان يستيقظ مبكرا للذهاب لعمله في الأهرام ثم الذهاب للتدريب في النادي الأهلي، وذات يوم التقى حمدي الجمال رئيس مجلس إدارة الأهرام في هذا التوقيت بالأسانسير، الذي سأله عن سبب تراجع مستواه، فأخبره حمدي بالسبب ولعبه بالأهلي.

وأوضح الكابتن حسن حمدي، أن رئيس مجلس إدارة الأهرام وجه بإسقاط التوقيع عنه، وطالبه بالرجوع لمستواه الأصلي بعمله في الإعلانات، مشيرا إلى أنه بدأ يبحث عن زبائن ومعلنين وكان رجل الأعمال الكبير محمد شتى أول من يتعامل معه.
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