AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

البابا تواضروس يتحدث عن تفاصيل لقائه بالملك سلمان وولي العهد |فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 05:46 ص
البابا تواضروس يتحدث
البابا تواضروس يتحدث عن تفاصيل لقائه بالملك سلمان وولي العهد
Advertisements
كـريـم الـخـطـيـب
قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين طلب لقائي أثناء زيارته لمصر في مقر إقامته بأحد الفنادق لاعتبارات صحية.

وأضاف البابا تواضروس خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن الملك سلمان استرجع ذكرياته في مصر أثناء اللقاء، وذكر أسماء شوارع.

وأوضح البابا تواضروس، أن علاقته بالملك سلمان طيبة للغاية، مشيرا إلى أن الملك سلمان التقى أحد الأساقفة في السعودية، وعندما جاء إلى مصر مع عدد من الأسرة الحاكمة طلب الزيارة.

وأشار البابا تواضروس، إلى أن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إنسان مثقف، ومنفتح على العالم، ويسعى إلى نقل بلاه لدرجة من الانفتاح، موضحا أن عندما جاء ولي العهد إلى مصر حرص علي زيارته.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير السنغافوري بالقاهرة يزور البابا تواضروس

البابا تواضروس: الكنيسة الأرثوذكسية "وطنية" ونقدم شهادتنا عن الوطن بكل صدق

البابا تواضروس: حرمان القدس من زيارة الأقباط ساهم في إضعاف الوجود القبطي.. والكنيسة تلعب دورا هاما في ملف سد النهضة

البابا تواضروس يكشف لـ شريف عامر عن أسباب عدم إصدار قانون الأحوال الشخصية.. فيديو

البابا تواضروس : غياب المحبة والإدارة سبب مشاكل الإيبارشيات

البابا تواضروس: أميل للتبسيط في كل العظات والشروحات.. فيديو

ترشيحاتنا

رغم حزنهم.. لاعبو الإسماعيلي يلتقطون صورا مع مشجع مريض بالسرطان

هل يفعلها محمد صلاح؟| الكاف يدعو الخطيب لحفل أفضل لاعب إفريقي 2019

القصة الكاملة لأزمة الشهر العقاري .. وزير العدل يصدر قرارا بمد فترة مسائية اختياريا وبمقابل للعاملين.. والموظفون: مخالف للقانون ونطالب بتعيينات جديدة

دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلادها وتوجه رسالة لـ شقيقتها إيمي.. شاهد

فاروق جعفر: الأهلى والزمالك فى الماضى كانوا حبايب .. وحسن حمدي رمز كبير

مرتضى منصور يغازل حسن حمدي على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماريا كاري تستقبل العام الجديد مع أبنائها بجمهورية الدومينيكان

لحظة مرعبة.. سقوط مطرب شهير ميتا أثناء غنائه على خشبة المسرح.. شاهد

شاهد.. معركة بين شباب وبنات في احتفالات رأس السنة بالبحرين