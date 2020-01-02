البابا تواضروس يتحدث عن تفاصيل لقائه بالملك سلمان وولي العهد |فيديو

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين طلب لقائي أثناء زيارته لمصر في مقر إقامته بأحد الفنادق لاعتبارات صحية.
وأضاف البابا تواضروس خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن الملك سلمان استرجع ذكرياته في مصر أثناء اللقاء، وذكر أسماء شوارع.
وأوضح البابا تواضروس، أن علاقته بالملك سلمان طيبة للغاية، مشيرا إلى أن الملك سلمان التقى أحد الأساقفة في السعودية، وعندما جاء إلى مصر مع عدد من الأسرة الحاكمة طلب الزيارة.
وأشار البابا تواضروس، إلى أن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إنسان مثقف، ومنفتح على العالم، ويسعى إلى نقل بلاه لدرجة من الانفتاح، موضحا أن عندما جاء ولي العهد إلى مصر حرص علي زيارته.
وأضاف البابا تواضروس خلال لقائه بالإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن الملك سلمان استرجع ذكرياته في مصر أثناء اللقاء، وذكر أسماء شوارع.
وأوضح البابا تواضروس، أن علاقته بالملك سلمان طيبة للغاية، مشيرا إلى أن الملك سلمان التقى أحد الأساقفة في السعودية، وعندما جاء إلى مصر مع عدد من الأسرة الحاكمة طلب الزيارة.
وأشار البابا تواضروس، إلى أن محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، إنسان مثقف، ومنفتح على العالم، ويسعى إلى نقل بلاه لدرجة من الانفتاح، موضحا أن عندما جاء ولي العهد إلى مصر حرص علي زيارته.