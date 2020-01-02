حسن حمدي: كنت صاحب فكرة إطلاق أول قناة للأهلي

قال الكابتن حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنه كان صاحب فكرة إطلاق أول قناة للأهلي فى 2008.





وأضاف الكابتن حسن حمدي، في حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يتذكر تكلفة إطلاق القناة فى هذا التوقيت.





وأشار الكابتن حسن حمدي، إلى أنه حقق حلم الجمهور الأهلاوي، بإطلاق قناة باسم النادي الأهلي، وأكد الكابتن حسن حمدي، أنه يتابع القناة ولكن على فترات وأنه يتابع بعض البرامج.





وعن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الصفاقسي التونسي، قال الكابتن حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنه ترأس بعثة الأهلى فى المباراة النهائية.





وأضاف الكابتن حسن حمدي، أن الأهلى كان متعادلا فى القاهرة 1-1 وكان مطالبا بالفوز فى المباراة التى أقيمت فى تونس.





وأوضح الكابتن حسن حمدي، أن الأهلى أحرز هدف الفوز فى "الدقيقة 90"، مؤكدًا أن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلى "قام وجري" من الفرحة.





وأكد الكابتن حسن حمدي، أنه لم يتحرك من مكانه بعد أحرز الأهلي الهدف فى الصفاقسي، موضحًا أن الأهلي فريق كبير.



