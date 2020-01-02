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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة بشوارع مدينة المنصورة ليلا

الخميس 02/يناير/2020 - 05:21 ص
المنصورة
المنصورة
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همت الحسينى
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء أمس، الأربعاء، أعمال النظافة بشوارع مدينة المنصورة، حيث تفقد شارع جيهان والجلاء وشارع الترعة وكلية الآداب والثانوية بنطاق حي غرب، كما تفقد أعمال النظافة بشارع الدراسات وقناة السويس ومساكن الميناء بنطاق حي شرق .

ووجه محافظ الدقهلية، رئيس حي شرق وغرب المنصورة، برفع القمامة من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية أول بأول وتكثيف العمل علي مدار اليوم .

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تقصير في الحفاظ علي نظافة المدينة وان الفترة المقبلة تحتاج من الجميع مواصلة العمل بالليل والنهار حتي تصبح شوارع المحافظة في أجمل صورة وتظهر بشكل حضاري يليق بتاريخ وعراقة محافظة الدقهلية.

كما وجه مختار رؤساء الأحياء بتفقد جميع الشوارع وحصر الحفر والأرصفة المتهالكة لإعادة ترميمها .
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة بشوارع مدينة المنصورة ليلا
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة بشوارع مدينة المنصورة ليلا
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة بشوارع مدينة المنصورة ليلا
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة بشوارع مدينة المنصورة ليلا
محافظ الدقهلية يتفقد أعمال النظافة بشوارع مدينة المنصورة ليلا
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