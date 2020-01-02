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البابا تواضروس: الرئيس السيسي مازح بطريرك إثيوبيا حول أزمة سد النهضة

الخميس 02/يناير/2020 - 06:21 ص
الرئيس السيسي والبابا
الرئيس السيسي والبابا تواضروس
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كـريـم الـخـطـيـب
قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن معالجة القيادة السياسية لأزمة سد النهضة الأثيوبي معالجة هادئة وعاقلة.

وأضاف البابا تواضروس، في لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن الرئيس السيسي مازح بطريرك إثيوبيا حول أزمة سد النهضة وطالبه بحل المشكلة، وقال وقتها «حلولنا المشكل أما اخد الـ 100 مليون ونطلع عندكم على أثيوبيا».

وأوضح البابا تواضروس أن بعض الوزراء في أثيوبيا أبلغوه أن الغرض من سد النهضة هو الطاقة، مؤكدا أن تدخل الكنيسة في أزمة سد النهضة بعيد عن السياسة.

وأشار البابا تواضروس إلى أن العلاقة بين الكنيسة المصرية والكنيسة الأثيوبية أخوة على مدار الـ 60 عاما الماضية، منوهًا بأنه قام بزيارة إلى إثيوبيا في 2015 والتقى وزراء وتحدث إليهم عن سد النهضة. 

وتابع البابا تواضروس "علاقتنا بالكنيسة الروسية أروع ما يكون وما حدث مؤخرا مع بطريرك الروم الأرثوذكس حدث خلط في الأسماء بينه وبينه".
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