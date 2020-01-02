حسن حمدي: هناك أشخاص حصلوا على أموال لإثارة البلبلة بين الجماهير

قال حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن حادث بورسعيد من الأشياء المؤسفة التي حدثت في أثناء توليه رئاسة النادي الأهلي.





وأضاف حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه سلك الطريق القانونى للحصول على حق الشهداء، بعد أحداث بورسعيد.





وأكد حسن حمدي، "كان اهتمامنا الأول بأهالي الشهداء، وتسلمنا شيك بمليون درهم من الشيخ مانع بدبي أرسل لنا، وربنا وفقنا بقرار تنظيم رحلات عمرة لعائلات الشهداء".





وأشار حسن حمدي، إلى أن الجمهور إذا عاد يجب أن يكون لديه توعية كاملة بالالتزام بالتعليمات.





وكشف حسن حمدي، عن أن هناك «بعض العناصر كانت تندس وسط الجمهور لإثارة البلبلة والشغب وتوجيه السباب، وهؤلاء ليسوا من جمهور الأهلي الذي لم أرَ جمهورًا أوفى منه في حياتي».



