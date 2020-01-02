في أقل من يوم.. 1.5 مليون مشاهدة لأغنية رايحين نسهر لـ محمد رمضان

تصدر الفنان محمد رمضان لائحة الأكثر تداولا بموقع يوتيوب بكليب أغنيته "رايحين نسهر" بعد مرور أقل من ٢٤ ساعة على طرحها بعد تحقيقها مليونًا ونصف مشاهدة.



من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد رمضان، لمشاركة المطرب المغربى سعد لمجرد، في إحياء حفل غنائي في "ليالي مهرجان دبي"، يوم 10 يناير.



وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.



ويشارك فى بطولة مسلسل "البرنس" كل من الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020.