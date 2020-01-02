حسن حمدي يضع روشتة لإعادة الجماهير للملاعب ..فيديو

قال حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن عودة الجماهير للملاعب، يتطلب أن يكون لديهم وعي كامل بما يحدث فى المدرجات.



كشف حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك «بعض العناصر كانت تندس وسط الجمهور لإثارة الشغب وتوجيه السباب، وهؤلاء ليسوا من جمهور الأهلي الذي لم أرَ جمهورًا أوفى منه في حياتي».



وأكد حسن حمدي، أن هناك بعض الأشخاص كانت تحصل على أموال من أجل إثارة البلبلة بين الجمهور، مؤكدًا أن حادثة بورسعيد من الأشياء المؤسفة التى وقعت أثناء توليه رئاسة النادي الأهلي.



وأضاف حسن حمدي، أنه سلك الطريق القانونى للحصول على حق الشهداء، بعد أحداث بورسعيد.



وأكد حسن حمدي، كان اهتمامنا الأول بأهالي الشهداء، و الشيخ مانع بدبي أرسل لنا شيك بمليون درهم، وربنا وفقنا بقرار تنظيم رحلات عمرة لعائلات الشهداء".



حكى الكابتن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عن أكبر أزمة واجهته خلال رئاسته النادي، وقال إنها أزمة بورسعيد ووفاة 72 مشجعا أهلاويا.



وأضاف أنه كان يتابع المباراة من البيت، وعندما علم بالأزمة نزل للنادي لإدارة الأزمة.



وأشار حسن حمدي، إلى أنه كان يتواصل مع اللاعبين من داخل غرفة خلع الملابس، مؤكدا أن اللاعبين كانوا ينقلون الأحداث وهم يبكون.



وأوضح احسن حمدي، أنه كان يدير الأزمة وهو في نادي الأهلى وكأنه فى بورسعيد.



وكشف أن المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى هذا التوقيت، هو من قام بحل أزمة بورسعيد.



وأكد الكابتن حسن حمدي، أن المشير طنطاوى أبلغه بأنه سيقوم بإرسال طائرة لنقل اللاعبين من بورسعيد للقاهرة، وأن المشير طنطاوى كان يرسل السيارات لنقل اللاعبين من دخل الملعب.



وكشف حسن حمدي، أن اللاعبين جاءت على مطار الماظة، والمشير طنطاوي كان فى استقبالهم، وجلس معهم وقام بتهدئتهم.