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توك شو

يتابع نجاحاته.. البابا تواضروس: محمد صلاح واجهة جيدة لمصر

الخميس 02/يناير/2020 - 03:51 ص
البابا تواضروس محمد
البابا تواضروس محمد صلاح
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كـريـم الـخـطـيـب
قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن محمد صلاح واجهة جيدة لمصر، ويتابع نجاحاته مع ليفربول.

وأضاف البابا تواضروس، أثناء لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن محمد صلاح شخصية ناجحة ومؤثرة.

وأوضح البابا تواضروس أن هناك كنيسة في الإسكندرية تصنع هدية في عيد الميلاد وضمن الهدايا كانت ألعاب بها صورة محمد صلاح وتوزع للأطفال.

وأشار البابا تواضروس إلى أنه قبل الرهبنة كان يحب القراءة والكتابة والتدريس كثيرا ولكن بعد المسئوليات لا يستطيع فعل ذلك بسبب ضيق الوقت.

ووجه البابا تواضروس رسالة للمصريين في 2020 «دائما استبشروا خيرا، وأشعروا بنعم الله الكثيرة ومصر لها وضعية خاصة عند الله».
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