خبيرة أبراج توجه نصيحة لمواليد 2 يناير.. تعرف عليها

لا يخطو الكثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.





وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 2 يناير، وفقًا لعلم الأرقام.





وقالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 2 يناير فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس وأيضا واقعي ولديك روح عملية.. كما أن رشاقتك الاجتماعية تلعب دوراً مهماً في صعودك في الحياة.



