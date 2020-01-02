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مرأة

خبيرة أبراج توجه نصيحة لمواليد 2 يناير.. تعرف عليها

الخميس 02/يناير/2020 - 09:02 ص
نصيحة لمواليد 2 يناير
نصيحة لمواليد 2 يناير
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هاجر هانئ
لا يخطو الكثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.

وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 2 يناير، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 2 يناير فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس وأيضا واقعي ولديك روح عملية.. كما أن رشاقتك الاجتماعية تلعب دوراً مهماً في صعودك في الحياة.

كما نصحت مواليد 2 يناير، هذا العام 2020 مناسب لعمل دراسات، أو لدراسة شخص أو مشروع.. وهي مرحلة إعداد وتجهيز ومرحلة مهمة لمراجعة النفس واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء جيدًا قبل الإقدام عليه.
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