مدرب الأهلي: فايلر أراد الاستفادة من قدرات معلول الهجومية.. فيديو

يرى سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن خبرة لاعبي فريقه أسهمت في الفوز على مصر المقاصة في المباراة التي جمعت بينهما بالأمس في بطولة الدوري المصري الممتاز.





وفاز الأهلي على المقاصة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالمسابقة المحلية.





وقال سامي قمصان خلال لقاء عبر شاشة قناة "تايم سبورتس"، "مباراة صعبة جدًا كنا نواجه خصمًا عنيدًا ومدربًا يمتلك الشخصية وعلَّم لاعبيه بشكل جيد، ولكن خبرات لاعبي الأهلي صنعت الفارق وتغيرات المدير الفني أثرت على الفريق".





وأضاف "كان لنا الأفضلية في الشوط الثاني واستطعنا أن ندخل المباراة بشكل جيد في الشوط الثاني، وحققنا الثلاث نقاط".





وعن مشاركة علي معلول في مركز الجناح، رد مدرب الأهلي "أي مدير فني يكون لديه تصور قبل المباراة من الممكن أن يكون على صواب أو مخطئ فيه، لكن الأهم ألا تصمم على الخطأ".



