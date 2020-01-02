خبيرة أبراج: محمد صلاح تنتظره أعمال خيرية ونجاحات كثيرة في 2020 ..فيديو

قالت رشا مراد خبيرة الأبراج، إن أفضل شيء في برج الجوزاء، إن اللاعب محمد صلاح برج الجوزاء.





وأضافت "رشا مراد" في لقائها في برنامج "90دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن برج الجوزاء يمكنه أن يقوم هذا العام بعمل مشروع أو افتتاحات.





وأوضحت "رشا مراد"، أن أكثر الأبراج حظا هو برج الجوزاء.





وتابعت "رشا مراد"، أن محمد صلاح هذا العام بناء على برجه فهو من الممكن أن يقوم بافتتاح مشاريع أو الذهاب إلى نادٍ آخر براتب أعلى.



