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توك شو

خبيرة أبراج: محمد صلاح تنتظره أعمال خيرية ونجاحات كثيرة في 2020 ..فيديو

الخميس 02/يناير/2020 - 06:29 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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إبراهيم القادري
قالت رشا مراد خبيرة الأبراج، إن أفضل شيء في برج الجوزاء، إن اللاعب محمد صلاح برج الجوزاء.

وأضافت "رشا مراد" في لقائها في برنامج "90دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن برج الجوزاء يمكنه أن يقوم هذا العام بعمل مشروع أو افتتاحات.

وأوضحت "رشا مراد"، أن أكثر الأبراج حظا هو برج الجوزاء.

وتابعت "رشا مراد"، أن محمد صلاح هذا العام بناء على برجه فهو من الممكن أن يقوم بافتتاح مشاريع أو الذهاب إلى نادٍ آخر براتب أعلى.

واستكملت "رشا مراد"، أن هذه السنة ستكون سعيدة علي اللاعب محمد صلاح وتوقعاتها تقول إن هذا العام سيكون ماليا سعيدا عليه كما أن أعماله الخيرية ستكون كثيرة جدا هذا العام.
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