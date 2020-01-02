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أخبار البلد

ليلى عبد المجيد: الألتراس حول الرياضة لحرب ومن حق الزمالك إطلاق قناته

الخميس 02/يناير/2020 - 08:20 ص
الدكتورة ليلى عبد
الدكتورة ليلى عبد المجيد
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أمل مجدى
قالت ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام جامعة القاهرة ، إنه من حق الأندية أن يكون لديها قنوات ونادى الزمالك له جماهيرية كبيرة لكن الأداء يتم تقييمه من الإعلاميين فى ضوء معايير مهنية مع احترام الأكواد التى وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضافت عبد المجيد لصدى البلد أن الرياضة تعلم قيم التسامح والمنافسة الشريفة لكن بعض البرامج تحولها لوسيلة للتعصب والعنف والمشاكل التى وصلت فى بعض الفترات لإساءة العلاقات مع الدول الشقيقة نتيجة لتدخل بعض المدربين او الاعلاميين فى التعليقات على الماتشات.

وأشارت أن مقدمي البرامج الرياضية ليسوا من الإعلاميين ، أغلبهم من اللاعبين القدامى والمدربين الذين لا يعرفون شيئًا عن قواعد الإعلام.

ونوهت أستاذة الإعلام أنه لا يمكن الاعتماد على القانون ومواثيق الشرف، لكن يجب تنشئة الاعلامى على المعايير الأخلاقية ولابد من وجود الضمير المهنى.

وأكدت أن الإعلام الرياضى بدأ فى التحسن بعد ان كانت الأجواء غير صحية، فى ظل ان الرياضة هدفها نبيل وتعلم القيم والمبادئ ففى النهاية منافسة شريفة وليست حرب.

ولفتت لأن هناك أيام الألتراس جعلوا الرياضة عبارة حرب وناس تموت ،وملاعب بتتكسر وكان الإعلام يلعب دورا فى تأجيج هذه الأمور.
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