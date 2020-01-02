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فن

هيكسر الدنيا.. أحمد فهمي يروج لفيلم «أشباح أوروبا»

الخميس 02/يناير/2020 - 02:01 ص
احمد فهمي
احمد فهمي
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شروق ابراهيم
نشر الفنان أحمد فهمي، برومو فيلم "أشباح أوروبا" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، ليدعم صديقه الفنان مصطفى خاطر أحد أبطال الفيلم.

وعلق أحمد فهمي "مبروك يا خاطر واثق انه هيكسر الدنيا .. فيلم حلو اوي".

الفيلم بطولة الفنانة هيفاء وهبى التى ظهرت فى العمل بالعديد من مشاهد الأكشن. 

يذكر أن فيلم أشباح أوروبا من بطولة "هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن، أحمد داود، ومن ﺇﺧﺮاﺝ محمد عبد الرحمن حماقي وﺗﺄﻟيف كريم فاروق، ولم ينتهوا من تصويره بعد.
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