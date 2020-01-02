الأردن: إيران أفرجت عن اللاعب أنس بني ياسين.. تفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية مساء أمس، الأربعاء، أن لاعب المنتخب الأردني أنس بني ياسين، الذي احتجزته السلطات الإيرانية أثناء احترافه في نادي فولاذ خوزستان الإيراني، في طريق عودته إلى المملكة.





وقالت الخارجية الأردنية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، "الاتصالات المكثفة التي أجرتها الوزارة مع الجانب الإيراني أفضت إلى السماح للاعب المنتخب الأردني أنس بني ياسين بمغادرة الأراضي الإيرانية".





وكانت السلطات الإيرانية منعت بني ياسين من السفر للتحقيق في وجود مبلغ مالي يفوق المبلغ المسموح للمسافرين بنقله وهو مستحقاته المالية التي تسلمها من النادي.



