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أخبار العالم

الأردن: إيران أفرجت عن اللاعب أنس بني ياسين.. تفاصيل

الخميس 02/يناير/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية مساء أمس، الأربعاء، أن لاعب المنتخب الأردني أنس بني ياسين، الذي احتجزته السلطات الإيرانية أثناء احترافه في نادي فولاذ خوزستان الإيراني، في طريق عودته إلى المملكة. 

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، "الاتصالات المكثفة التي أجرتها الوزارة مع الجانب الإيراني أفضت إلى السماح للاعب المنتخب الأردني أنس بني ياسين بمغادرة الأراضي الإيرانية".

وكانت السلطات الإيرانية منعت بني ياسين من السفر للتحقيق في وجود مبلغ مالي يفوق المبلغ المسموح للمسافرين بنقله وهو مستحقاته المالية التي تسلمها من النادي.

وكان أنس بني ياسين، بدأ خوض تجربة جديدة في الدوري الإيراني، في منتصف شهر سبتمبر الماضي، حيث انضم إلى صفوف فولاذ خوزستان.
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