لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة

أحتفل مساء يوم الثلاثاء الكثير من نجوم ومشاهير الوسط الفنى بحلول عام 2020، حيث تألقت خلال الأحتفال برأس السنة الجديدة مجموعة كبيرة من النجمات والفنانات الوطن العربى بباقة كبيرة من فساتين السهرة.





فتهتم دائما النجمات بمواكبة أحدث صيحات الموضة وتطبيقها حتى يحصلن على إطلالة عصرية وأنيقة، وتعد فساتين السهرة من أبرز الأشياء التى تهتم بها كل سيدة وفتاة لأنه من الأمور التى تكمل أناقة المرأة وتمنحها مظهرا جذابا.





وقد حرصت كل فنانة على اختيار التصميمات التى تتناسب مع قوامها و تبرز رشاقتها، بالإضافة إلى اختيار المجوهرات الملفتة التي منحت كل منهن إطلالة فخامة ومميزة.





وتميزت فساتين النجمات والمشاهير فى رأس السنة 2020، بالتصميمات الراقية التى حملت أغلبها توقيع دور الأزياء والمصممين العالميين، بالإضافة إلى اختيار الأقمشة الفخامة ذات التطريزات الرائعة التى زادت من جمال الفساتين.



