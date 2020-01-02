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منوعات

لإنقاذ والده.. كويتي يهدد بقتل ممرضة في المستشفى

الخميس 02/يناير/2020 - 10:19 ص
ذبح ممرضة
ذبح ممرضة
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عزة عاطف
ماذا قد يفعل التهديد بالقتل في إحياء مريض أو موته!.. إلا أن يقع المهدد في مصيبة أخرى وكما يقولون قد يتحول الأمر إلى "موت وخراب ديار".

أمسك شاب كويتي بسكينة حادة ووضعها على رقبة ممرضة مهددًا بذبحها إن لم يتم إنقاذ والده في الحال صارخًا "يا أبوي يحيا.. يا أذبحها".

وذلك بعدما دخل إلى المستشفى في حالة من الذعر حاملًا والده الذي كان "فاقدًا للوعي" في تلك اللحظة، ولإجبار الأطباء والتمريض على إسعاف والده بسرعة قام بفعلته المشينة.

أخذ الشاب الكويتي الممرضة الفلبينية كرهينة داخل مستشفى الجهراء في الكويت حتى يتم التدخل لإنقاذ والده بأسرع ما يمكن.

كان والده قد تم نقله إلى غرفة الإنعاش فور دخوله إلى المستشفى بحسب صحيفة الرأي الكويتية، لكنه أخرج السكين من جيبه وبدأ في التهديد.

وبالفعل نجح الأطباء في إسعاف والده ووضعوه داخل غرفة العناية المركزة ليتمكنوا من مباشرة حالته، بينما تم تحويل الشاب إلى الأجهزة الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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