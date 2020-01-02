سعفان: التدريب هو نافذة تحول أبنائنا إلى التشغيل ..فيديو

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة بها ملفات عدة على رأسها التشغيل والعمالة غير المنتظمة وذوي الهمم وتدريبهم وتشغيلهم.





وأضاف محمد سعفان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة"، أن وزارة القوى العاملة اهتمت اهتماما كبيرا بالتدريب؛ لأنه النافذة التي تتحول بأبنائنا من مرحلة التعليم إلى مرحلة التشغيل.





وأوضح "سعفان"، أن 2019 كان عام التدريب في وزارة القوى العاملة وبالفعل نجحنا في أن نتحول بمراكز التدريب إلى إعادة تأهيلها مرة أخرى وإعداد فكر تدريبي جديد لأبناء مصر.





وتابع "محمد سعفان" أن هناك وحدات تدريب متنقلة وتقوم بالذهاب إلى منازلهم لتدريبهم داخل القرى والنجوع.



