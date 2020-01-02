بالشراشيب والترتر.. ملك قورة بفستان لافت من سماح مهران

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فى أحدث ظهور بفستان لافت وأنيق، حيث ارتدت فستانا أسود قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة، وقد حمل الفستان توقيع مصممة الأزياء سماح مهران.

بالشراشيب المنسدلة والترتر اللامع، وانتعلت بوت طويلا باللون الأسود يصل أعلى الركبة وذا كعب عالٍ.

ومن الناحية الجمالية، فاعتمدت

ملك قورة

على خصلات شعرها الإنسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج القليلة التي ارتكزت على الألوان الهادئة.