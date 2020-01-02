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مرأة

بالشراشيب والترتر.. ملك قورة بفستان لافت من سماح مهران

الخميس 02/يناير/2020 - 04:44 ص
ملك قورة
ملك قورة
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة ملك قورة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بـ STORIES جديدة.

تألقت ملك قورة فى أحدث ظهور بفستان لافت وأنيق، حيث ارتدت فستانا أسود قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة، وقد حمل الفستان توقيع مصممة الأزياء سماح مهران.

واتسم فستان ملك قورة بالشراشيب المنسدلة والترتر اللامع، وانتعلت بوت طويلا باللون الأسود يصل أعلى الركبة وذا كعب عالٍ.

ومن الناحية الجمالية، فاعتمدت ملك قورة على خصلات شعرها الإنسيابي المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج القليلة التي ارتكزت على الألوان الهادئة.

بالشراشيب والترتر.. ملك قورة بفستان لافت من سماح مهران
بالشراشيب والترتر.. ملك قورة بفستان لافت من سماح مهران
بالشراشيب والترتر.. ملك قورة بفستان لافت من سماح مهران
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