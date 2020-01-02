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منوعات

شاهد.. أستراليا تعيش أسوأ كارثة إنسانية في تاريخها الحديث بسبب الحرائق

الخميس 02/يناير/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
تعيش دولة أستراليا في الوقت الراهن أسوأ كارثة إنسانية في تاريخها الحديث إثر موجة الحرارة الشديدة غير المسبوقة التي تجتاحها، والتي أسفرت عن اندلاع حرائق غابات هائلة تسببت في وفاة 18 شخصا وتشريد أكثر من 1500 أسرة. 

ففي ولاية نيوساوث الأسترالية، تسببت الحرائق في تدمير أكثر من 900 منزل، في الوقت الذي تعاني فيه السلطات لاحتواء الحرائق الضخمة.

ونشرت السلطات الفيدرالية، مساء أمس الأربعاء، عددًا من السفن والطائرات العسكرية لإغاثة المناطق السكنية التي دمرتها حرائق الغابات.

ونقلت المركبات العسكرية مواد إغاثة تتضمن مياه وأغذية ووقود للقرى التي انقطعت الطرق إليها بفعل الحرائق.

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