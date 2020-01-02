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توك شو

أخبار التوك شو.. حسن حمدي: الحضري اشتكاني لـ مبارك.. رسالة من مرتضى منصور لرئيس النادي الأهلي الأسبق.. وتفاصيل لقاء البابا تواضروس وشيخ الأزهر

الخميس 02/يناير/2020 - 08:01 ص
حسن حمدي
حسن حمدي
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البهي عمرو
نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأربعاء، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:

أحمد موسى: أكثر من نصف بطولات الأهلي القارية في عهد حسن حمدي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة اليوم هى الأولى له فى عام ٢٠٢٠، موضحًا أن ضيفه اليوم هو الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق.

حسن حمدي: الحضري اشتكاني لـ مبارك ولم أتراجع في قراري
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن الحارس عصام الحضري جاء للنادي وهرب من أجل اللعب فى سويسرا.

وأضاف حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن الحضري ترك النادي بدون الحصول على استغناء، أو أى شيء.

الأرصاد: موجة من عدم الاستقرار لمدة 3 أيام.. انخفاض 5 درجات وأمطار غزيرة
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد انخفاض في درجات الحرارة، وحالة من عدم الاستقرار تستمر لمدة 72 ساعة القادمة تزامنا مع رأس السنة.

يا خسارة.. رسالة من مرتضى منصور لـ حسن حمدى على الهواء
قام الإعلامي أحمد موسى، بقراءة رسالة مرسلة له من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

أضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن، رسالة المستشار مرتضى منصور جاء فيها" حسن حمدي المحترم.. ياخسارة أنه خارج السياق".

لها معنى وأثر كبير .. البابا تواضروس يتحدث عن زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية في عيد الميلاد
قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكاتدرائية كل عام في عيد الميلاد لها معنى ومفعول وأثر كبير جدا.

البابا تواضروس يكشف تفاصيل آخر لقاء له مع الإمام الأكبر
قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذى أصر على إتمام وثيقة عن المرأة.

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