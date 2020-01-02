الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كريم بامبو.. والجمهور يهنئه

هنأ نادي الزمالك، كريم بامبو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعيد ميلاده عبر الصفحة الرسمية للنادى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
ونشرت صفحة الزمالك صورة لكريم بامبو وعلقت "عيد ميلاد سعيد للاعبنا كريم بامبو".
وانهالت التعليقات من جماهير القلعة البيضاء لتهنئة اللاعب بعيد ميلاده وجاءت بين "كل سنه وانت طيب يا بامبو" و "هداف الملكي القادم ان شاء الله" و "كل سنه وانت طيب يا كيمو لك مستقبل كبير ان شاء الله".
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك فريق أسوان في السابعة مساء اليوم في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز ويسعي الزمالك للفوز للوصول للنقطة 18 بالدوري.