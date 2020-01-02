حسن حمدي: اعتزلت العمل الرياضي.. الحضري اشتكاني لـ مبارك ولم أتراجع.. ومرتضى منصور يوجه رسالة لرئيس الأهلي السابق

حل حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق ضيفا على الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، وتحدث حمدي على كواليس رئاسته للنادي الأهلي ومشواره الطويل في مؤسسة الأهرام والوكالة الإعلانية.
في ظهور نادر | حسن حمدي: اشتاق للأهلى والأهرام ولا أحب الظهور الإعلامي
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن قضى حياته فى النادى الأهلى ومؤسسة الأهرام، موضًا أنه يشتاق للأهرام و الأهلي.
لست ممثلا سينمائيا. حسن حمدى يكشف سبب بعده عن الإعلام
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنه لا يحب الظهور فى الإعلام منذ سنوات طويلة، ومنذ أن كان رئيسا للنادي الأهلى أو لاعبا مؤكدًا أنه يقوم بعمل رياضي وتربوى، والأطفال تحظى به.
حسن حمدي يكشف تفاصيل انضمامه للقلعة الحمراء
كشف الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، تفاصيل دخوله النادي الأهلي، وقال : " كان عمري 12 سنة وذهبت مع شقيقي وقمت بإجراء اختبارات ونجحت" .
3 جنيهات .. أول راتب لـ حسن حمدي في الأهلي منذ 55 عاما
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن أول أموال حصل عليها من النادي الأهلي كان ثلاثة جنيهات، موضحًا أن ذلك منذ 55 عامًا مضت.
حسن حمدي: الحضري اشتكاني لـ مبارك ولم أتراجع في قراري
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن الحارس عصام الحضري جاء للنادي وهرب من أجل اللعب فى سويسرا.
حسن حمدي: إيقاف 16 لاعبا و قضية الحضري و عبد الله السعيد دليل مبادئ الأهلي
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنه حصل على 10 بطولات أفريقية من أصل 19 بطولة حصل عليها الأهلى.
وأضاف الكابتن حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن الأهلى حاليا يعتبر أفضل فريق فى الدوري المصري.
بواقي أوروبا.. حسن حمدي عن المدربين الأجانب بمصر
قال الكابتن حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن كاشفوا الأهلى كانوا يبحثون عن اللاعبين الأكفاء فى كل الأندية.
حسن حمدي : هؤلاء أفضل 3 مدربين تولوا تدريب الأهلي
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن هناك مدربين كثيرين جاءوا للاهلى وحققوا نجاحات كثيرة.
تعرف على رد فعل حسن حمدي بعد وصول الأهلي لـ كأس العالم للأندية
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنه ترأس بعثة الأهلى فى المباراة النهائية أمام الصفاقسى التونسي.
وأضاف الكابتن حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن الأهلى كان متعادل فى القاهرة 1-1 والأهلى كان مطالب فى الفوز فى المباراة التى أقيمت فى تونس.
يا خسارة.. رسالة من مرتضى منصور لـ حسن حمدى على الهواء
قام الإعلامي أحمد موسى، بقراءة رسالة مرسلة له من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.
أضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن، رسالة المستشار مرتضى منصور جاء فيها" حسن حمدي المحترم.. ياخسارة أنه خارج السياق".
حسن حمدي يحسم جدل الترشح لانتخابات الأهلى
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنه لا يفكر فى الترشح لانتخابات النادي الأهلي موضحًا أنه اعتزل العمل الرياضي منذ عام 2013،
عاجل | حسن حمدي يكشف معلومات جديدة عن أحداث بورسعيد وعلاقة المشير طنطاوي بحل الأزمة
حكى الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عن أكبر أزمة واجهته خلال رئاسته النادي، وقال إنها أزمة بورسعيد ووفاة 72 مشجعا أهلاويا.
حسن حمدي يوجه رسالة مهمة لـ الخطيب
وجه الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، رسالة حب وتقدير للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدراة النادي الأهلي.
نفسى يلعب فى الاهلي.. رسالة من حسن حمدي لـ محمد صلاح
قال حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزي واجهة مشرفة لمصر.
حسن حمدي: أول راتب حصلت عليه من الأهرام 300 جنيه
قال الكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، إنه التحق بالعمل في الأهرام عام 1977 لزيادة دخله، موضحًا أنه كان لاعبًا فى الأهلى وكان يحصل على ثلاثة جنيهات فى الشهر.
في ظهور نادر | حسن حمدي: اشتاق للأهلى والأهرام ولا أحب الظهور الإعلامي
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن قضى حياته فى النادى الأهلى ومؤسسة الأهرام، موضًا أنه يشتاق للأهرام و الأهلي.
لست ممثلا سينمائيا. حسن حمدى يكشف سبب بعده عن الإعلام
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنه لا يحب الظهور فى الإعلام منذ سنوات طويلة، ومنذ أن كان رئيسا للنادي الأهلى أو لاعبا مؤكدًا أنه يقوم بعمل رياضي وتربوى، والأطفال تحظى به.
حسن حمدي يكشف تفاصيل انضمامه للقلعة الحمراء
كشف الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، تفاصيل دخوله النادي الأهلي، وقال : " كان عمري 12 سنة وذهبت مع شقيقي وقمت بإجراء اختبارات ونجحت" .
3 جنيهات .. أول راتب لـ حسن حمدي في الأهلي منذ 55 عاما
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن أول أموال حصل عليها من النادي الأهلي كان ثلاثة جنيهات، موضحًا أن ذلك منذ 55 عامًا مضت.
حسن حمدي: الحضري اشتكاني لـ مبارك ولم أتراجع في قراري
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن الحارس عصام الحضري جاء للنادي وهرب من أجل اللعب فى سويسرا.
حسن حمدي: إيقاف 16 لاعبا و قضية الحضري و عبد الله السعيد دليل مبادئ الأهلي
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنه حصل على 10 بطولات أفريقية من أصل 19 بطولة حصل عليها الأهلى.
وأضاف الكابتن حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن الأهلى حاليا يعتبر أفضل فريق فى الدوري المصري.
بواقي أوروبا.. حسن حمدي عن المدربين الأجانب بمصر
قال الكابتن حسن حمدي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن كاشفوا الأهلى كانوا يبحثون عن اللاعبين الأكفاء فى كل الأندية.
حسن حمدي : هؤلاء أفضل 3 مدربين تولوا تدريب الأهلي
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن هناك مدربين كثيرين جاءوا للاهلى وحققوا نجاحات كثيرة.
تعرف على رد فعل حسن حمدي بعد وصول الأهلي لـ كأس العالم للأندية
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنه ترأس بعثة الأهلى فى المباراة النهائية أمام الصفاقسى التونسي.
وأضاف الكابتن حسن حمدي، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدي البلد»، تقديم الإعلامي أحمد موسي، أن الأهلى كان متعادل فى القاهرة 1-1 والأهلى كان مطالب فى الفوز فى المباراة التى أقيمت فى تونس.
يا خسارة.. رسالة من مرتضى منصور لـ حسن حمدى على الهواء
قام الإعلامي أحمد موسى، بقراءة رسالة مرسلة له من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.
أضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن، رسالة المستشار مرتضى منصور جاء فيها" حسن حمدي المحترم.. ياخسارة أنه خارج السياق".
حسن حمدي يحسم جدل الترشح لانتخابات الأهلى
قال الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إنه لا يفكر فى الترشح لانتخابات النادي الأهلي موضحًا أنه اعتزل العمل الرياضي منذ عام 2013،
عاجل | حسن حمدي يكشف معلومات جديدة عن أحداث بورسعيد وعلاقة المشير طنطاوي بحل الأزمة
حكى الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، عن أكبر أزمة واجهته خلال رئاسته النادي، وقال إنها أزمة بورسعيد ووفاة 72 مشجعا أهلاويا.
حسن حمدي يوجه رسالة مهمة لـ الخطيب
وجه الكابتن حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، رسالة حب وتقدير للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدراة النادي الأهلي.
نفسى يلعب فى الاهلي.. رسالة من حسن حمدي لـ محمد صلاح
قال حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، إن محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الانجليزي واجهة مشرفة لمصر.
حسن حمدي: أول راتب حصلت عليه من الأهرام 300 جنيه
قال الكابتن حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، إنه التحق بالعمل في الأهرام عام 1977 لزيادة دخله، موضحًا أنه كان لاعبًا فى الأهلى وكان يحصل على ثلاثة جنيهات فى الشهر.