افتحوا الاستبدال بمقعدين.. ميدو يوجه رسالة لـ اللجنة الخماسية

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة رسالة لـ اللجنة الخماسية المكلفة إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بشأن قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية أن قائمة الفريق ليس بها مقعد لقيد لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية.





وأضاف ميدو أن الفريق لن يتمكن من قيد أيمن حفني بسبب غلق باب الاستبدال حيث طالب اللجنة الخماسية بضرورة دراسة الأمر.





واقترح ميدو على اللجنة الخماسية أن تفتح الباب لمجرد مقعدين فقط حيث أكد أنه مقدر مسؤوليات اللجنة.



