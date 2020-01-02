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منوعات

لحظة مرعبة.. سقوط مطرب شهير ميتا أثناء غنائه على خشبة المسرح.. شاهد

الخميس 02/يناير/2020 - 05:40 ص
مطرب شهير
مطرب شهير
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عزة عاطف
أمر مرعب أن يكون الموت قريبًا جدًا لهذه الدرجة، فيخطف شخصًا ما أمام عينيك في لحظة دون حول منه ولا قوة حتى وإن كان في أقوى لحظات حياته.

أثناء اندماجه وأداء حركاته الراقصة في سعادة غامرة سقط المغني البرازيلي الشهير «جوليانو سيزار» على المسرح ميتًا أمام الكاميرات وأمام أعين جمهوره؛ إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجأة.

تحولت صيحات الغناء والرقص إلى نحيب وصراخ بعدما وقع مطرب موسيقى "الكانتري" البرازيلية البالغ من العمر 58 عامًا دون "صد أو رد" على خشبة المسرح أثناء الغناء.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة الوفاة الصادمة، وأعلنت الشركة المنتجة لأعماله «اكسبلوسيون ميوزيك» عن وفاته عبر صفحتها على فيسبوك.

وقالت الشركة في منشورها "إنه أسوأ خبر قد نعلن عنه.. فقد أصيب جوليانو سيزار بنوبة قلبية مفاجأة أثناء غنائه على المسرح في أونيفلور بولاية بارانا جنوب البرازيل".

يظهر الفيديو جوليانو يرقص بسعادة على المسرح أثناء أدائه إحدى الأغنيات مرتديًا قبعة راعي البقر، بينما تفاعل معه الجمهور، وفجأة يسقط على وجهه ميتًا ويحاول المسعفون إنقاذه لكن يكون الأوان قد فات.
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