AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رجل يلتزم بوعوده.. ترامب يقلل من أهمية تهديدات زعيم كوريا الشمالية

الخميس 02/يناير/2020 - 08:51 ص
ترامب - كيم
ترامب - كيم
Advertisements
أ ش أ
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رجل يلتزم بوعوده فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، مقللا من أهمية تهديدات كيم خلال الفترة الأخيرة بإجراء المزيد من اختبارات الصواريخ.

وأضاف ترامب - في تصريحات للصحفيين من منتجعه (مار لاجو) في فلوريدا، حسب ما نقله موقع (يو.إس.إيه.توداي) الأمريكي - أنه مازال يتمتع بعلاقة جيدة جدا مع كيم الذي التقاه 3 مرات، مشيرًا إلى أنه وكيم يتبادلان الإعجاب ويتفقان سويا، مضيفا أن كيم "وقع بالفعل اتفاقية تدور حول نزع السلاح النووي.. أعتقد أنه رجل يلتزم بكلمته، وسنكتشف ذلك".

كان زعيم كوريا الشمالية أمهل الولايات المتحدة حتى نهاية 2019 لتخفيف العقوبات الاقتصادية ضد بيونج يانج أو ستستمر الأخيرة في إجراء اختبارات نووية جديدة، حيث أعلن كيم مؤخرا خلال اجتماع مع مسؤولين في حزبه الحاكم أنه سيكشف عن "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب.

وأشار الموقع إلى أن مسؤولي إدارة ترامب كانوا يخشون أن تُجري بيونج يانج اختبارا نوويا خلال عطلة الكريسماس ونهاية العام، خاصة بعد أن هدد مسؤول كوري شمالي بـ"هدية كريسماس" للولايات المتحدة، لكن لم يحدث شيئا في النهاية مع مرور آخر ساعات 2019 في كوريا الشمالية.

وتطرق ترامب في تصريحاته للصحفيين إلى هذا التهديد، عندما مزح بقوله إنه كان يأمل أن تكون "هدية الكريسماس" المُقدمة من كيم جونج أون "مزهرية جميلة.. على النقيض تماما من شيء أخر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيم يبدأ الحرب.. كوريا الشمالية تجري تجربة في موقع لإطلاق الصواريخ

كوريا الشمالية تثير قلق أمريكا بتجربة غامضة.. بيونج يانج: لن نتفاوض على نزع السلاح النووي.. وترامب: تصرف الزعيم الكوري بعدوانية سيكون مفاجئا لي

واشنطن بوست: توقعات ترامب بشأن كوريا تُخطئ جميعها في فهم نوايا كيم يونج

بولتون يفتح النار على ترامب: يخدع الأمريكيين.. وسياساته فاشلة

ترامب: سنتعامل مع ما خططت له كوريا الشمالية

صاروخ كوري يدفع أمريكا للتأهب في الكريسماس.. وترامب ينتظر زُهرية

ترشيحاتنا

سيد عبد الحفيظ يعلن تفاصيل أزمة البطاقة الدولية لـ كهربا ويوجه رسالة لـ اللجنة الخماسية

فيديوجراف: سعودي يتهم والدته بتهمة غريبة

عيار 18 يسجل 585 جنيها للجرام..أسعار الذهب اليوم الخميس 2 - 1- 2020..فيديو

بكاء وتكذيب.. مشاجرة بين طالبة وأساتذتها بـ جامعة الإسكندرية ..فيديو

رجل يلتزم بوعوده.. ترامب يقلل من أهمية تهديدات زعيم كوريا الشمالية

عام سعيد.. ناهد السباعي تحتفل برأس السنة ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عندك سهرة.. استوحي إطلالتك من فساتين النجمات في رأس السنة

بالدولار وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان نانسي عجرم في رأس السنة

رغم انتقاده العنف ضد المرأة.. هجوم على بابا الفاتيكان بعد ضربه لـ مسيحية