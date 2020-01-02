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ثقافة

مركز طنطا الثقافي يواصل احتفالاته برأس السنة الميلادية وسط حضور جماهيري كبير

الخميس 02/يناير/2020 - 05:54 ص
صدى البلد
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طارق موسى
فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برأس السنة الميلادية، نظم المركز الثقافي بطنطا حفلا فنيا كبيرا لجمهور مدينة طنطا، تضمن فقرات فنية للأطفال وألعاب فنية مع سانتا كلوز.

أعقبها عروض استعراضية أفريقية وشعبية بالتنورة وشو لبنانى، كما أحيا الحفل فرقة كفر الزيات للموسيقى العربية بقيادة الفنان اسلام كساب.

قدمت الفرقة العديد من الأغنيات التراثية والوطنية منها "مقدمة من إذاعة زمان، وقف الخلق، ياعاقد الحاجبين لفيروز، ومن الشباك يادلع دلع، تفضل قهوي، جانا الهو، دويتو يسلام علي حبي وحبك، ولا يا ولا"،
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