صداقات سطرت مكانها في التاريخ.. ورشة فنية بثقافة سمالوط

نظم بيت ثقافة سمالوط ورشة حكى بعنوان "صداقات سطرت مكانها في التاريخ"، على مدار ثلاثة أيام بدأت بمدرسة الشهيد عمران للتعليم الأساسي بقرية إطسا المحطة، بجانب ورشة فنية عن "الصداقة" حاضرها الدكتور جعفر أحمد حمدي، تحدث فيها عن مفهوم الصداقة، والفرق بينه وبين مفاهيم الزميل والصاحب، وسط تفاعل كبير من الطلاب .



يأتى هذا فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة للوصول إلى القرى الأكثر إحتياجا ثقافيا وفنيا وترسيخ وتعزيز قيم المواطنة في مواجهة الفكر المتطرف بفرع ثقافة المنيا .



ثم تطرق بالحديث إلى نماذج للصداقات، وأكد أن النموذج الأكبر لنا في هذا السياق هو صداقة سيدنا أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه أخلص لصديقه مضحيا بالأموال والأهل والبلد، وكيف عرض نفسه للخطر في سبيل نجاح هذه العلاقة الطيبة المبنية على الصدق المتبادل، كما تطرق الى ذكر أمثلة أخرى ومن بينها علاقة الأدباء ببعضهم كشاعري العراق، الجواهري ومعروف الرصافي وكيف أنبتت الصداقة بينهما الكثير من المعرفة، وأيضا مي زيادة وجبران خليل جبران، هذه العلاقة التي سطرها الأدب وأخرجت لنا من فن المراسلات ما يخلد في التاريخ، وانتهت الورشة بمعرفة الحقوق الواجب توافرها لإنجاح أية علاقة، شارك فيها الطلاب، بالإضافة إلى ورش فنية ورسم على الوجه .



وفى اليوم الثانى على التوالى أقيمت ورشة الحكي التي حاضرها الدكتور جعفر أحمد حمدي، جانب عرض أفلام كرتونية ضمن نشاط سينما الأطفال وعرض فيلم Ballon +logo ، كما أقيمت ورشة فنية لتعلم الرسم والرسم على الوجه وفقرة لإكتشاف المواهب في كافة المجالات لتنمية مواهبهم وذلك بالمدرسة الإعدادية بقرية إطسا البلد .



وسط تفاعل وفرحة تلاميذ مدرسة العبور الإبتدائية مع الأنشطة الفنية التي تضمنت ورشة فنية للرسم على الوجه وتعليم الرسم وعرض أفلام سينما للأطفال بعنوان "حكايات تيتا" .